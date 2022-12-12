Окупанти кілька разів обстріляли Херсон: є загиблі й поранені, пошкоджено газогін і два медзаклади

Упродовж дня 12 грудня росіяни кілька разів атакували Херсон, влучили по житлових мікрорайонах і медичних закладах. Є загиблі та поранені

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зокрема, о 17:26 він повідомив про прицільний обстріл житлового мікрорайону Таврійський.

«Унаслідок артилерійського удару росіян сьогодні пошкоджені будинки у мікрорайоні Таврійському, автівки на парковці й газогін. За попередніми даними, одна людина загинула, троє — поранені», – написав Янушевич.