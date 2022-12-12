На Місяць вирушив перший японський посадковий апарат

Про це повідомила американська компанія-розробник носія SpaceХ.

11 грудня перший японський посадковий апарат Hakuto-R за допомогою ракети Falcon 9 було виведено на земну орбіту. Запуск було здійснено з 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 02:38 за часом Східного узбережжя США. Через 47 хвилин після старту апарат відокремився від другого ступеня ракети-носія Falcon 9 і взяв курс на Місяць.

За планом посадковий модуль Hakuto-R у квітні 2023 року здійснить посадку на Місяць й це буде перше в історії приземлення японського космічного апарату на поверхню супутника. Дотепер лише космічні агентства США, Радянського Союзу та Китаю здійснювали м’які посадки на поверхню Місяця. Японська компанія ispace розробляє технології роботизованих космічних посадкових пристроїв.

На супутник Землі японський апарат доставить невеликий місяцехід «Рашид», вагою лише 10 кг, який проте оснащений двома камерами, мікроскопом та тепловізором.

Також на борту Hakuto-R перебуває японський робот-трансформер вагою у 250 г, здатний переміщуватися місячною поверхнею і передавати на Землю знімки.

Супутник Lunar Flashlight має вийти на орбіту місяці через 3 місяці. Там наприкінці цього десятиліття літатиме невелика космічна станція Gateway, що буде побудована у межах реалізації місячної програми NASA Artemis.

NASA планує створити на Місяці першу базу і Lunar Flashlight шукатиме необхідний для неї водяний лід у кратерах біля Південного полюса Місяця.