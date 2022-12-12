Координатор ООН по гуманитарной помощи посетит Херсон и Николаев

Координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Мартин Гриффитс в понедельник прибыл в Украину с четырехдневным визитом, в то время как власти страны спешно ремонтируют энергетические объекты, пострадавшие от ударов российской авиации, что привело к перебоям в подаче электроэнергии.

Заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи посетит Николаев, а также прифронтовой Херсон, который был освобожден ВСУ в прошлом месяце, сообщили в Организации Объединенных Наций.

«Гриффитс проследит за влиянием… новых проблем, которые возникли по мере того, как ущерб инфраструктуре растет в условиях низких зимних температур», — говорится в сообщении.

В Херсоне, который был отвоеван украинцами 11 ноября после примерно девяти месяцев российской оккупации, Гриффитс увидит, как строятся теплые убежища для жителей на случай, если они останутся без отопления, электричества или воды, говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что почти 18 миллионов человек — около 40% населения Украины — нуждаются в гуманитарной помощи.

Российские атаки на инфраструктуру оставили «миллионы людей без средств для отопления своих домов, чистой воды и электричества, в то время как наступает морозная зима», говорится в сообщении ООН.