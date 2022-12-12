Как выбрать хороший роутер

В наше время жизнь немыслима без хорошего интернета. Это и кино, и игры, и просто полезная информация, включая СМИ. Именно потому важно качество нашего домашнего интернета и возможность подключать достаточное количество устройств, если мы используем доступ в интернет в домашних условиях. Идеально, если купить роутер xiaomi , можно получить и отличную связь по всему дому и долговременное качество в сочетании с ценой. Эти роутеры уже давно зарекомендовали себя с лучшей стороны как дома, так и в офисе. А в настоящий момент это оборудование можно приобрести с хорошей скидкой. При этом настройка самого роутера не занимает много времени, здесь более важно его размещение. Отдельно важны и некоторые другие параметры о которых можно проконсультироваться перед приобретением и установкой.

Как правильно установить роутер в квартире

Если вы приобрели роутер известного бренда, то существует буквально пару правил его установки и они простые. Начнем с того, что ваш роутер не нужно прятать в шкафу, или загонять в самый дальний угол квартиры или дома. Лучшее место для размещения такого оборудования, это центральная комната, которая расположена равноудаленно от всех частей дома. В этом случае стоит немного протянуть кабель подключения сети с улицы через прихожую, либо завести его через отдельное отверстие в стене. Тогда прием сигнала будет у вас отличный во всех частях вашего жилища.

Следующее, что стоит знать — подключайте роутеры через силовой фильтр. Это дополнительная защита от перепадов напряжения в сети дома. Дело в том, что обычно у роутера не очень крупный силовой блок и если вам вдруг подадут высокое напряжение по обыкновенной сети, он может выйти из строя. Но если у вас такая защита находится на входе в дом, то беспокоиться особо не о чем.

Ну и наконец правило безопасности — меняйте пароли роутера хоть иногда. Это дополнительно защитит вас от хакинга или опасности взлома сети.

Технические вопросы

Как правило мы не вдаемся в технические тонкости работы роутера, если покупаем его для домашней работы. И хотя параметров у него немало, все они стандартизированы согласно протоколам работы. Но если у вас есть необходимость, то конечно же перед покупкой лучше проконсультироваться. Обратитесь обязательно к специалистам в интернет-магазине или на физической торговой площадке. Опытные профессионалы помогут вам в вашем выборе и ответят на все важные вопросы. Вам же в этом случае получится сэкономить и ваше время и средства.