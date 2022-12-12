Израильский «Рафаэль» будет сотрудничать с Lockheed Martin в разработке лазерного оружия

«Рафаэль» и Lockheed Martin подписали договор о сотрудничестве в разработке, испытаниях и производстве высокоэнергетического лазера. Проект будет базироваться на системе «Маген Ор» («Щит света», коммерческое название Iron Beam), созданной самостоятельно Управлением НИОКР МО Израиля (МАФАТ) и «Рафаэль». Центральная цель проекта – продвижение системы на американский и другие международные рынки.

В 2019 году МО Израиля сообщило о прорыве в работе над лазерными системами ПРО. Разработка наземной системы была поручена концерну «Рафаэль», системы воздушного базирования – концерну «Эльбит».

«Маген Ор» – это лазерная система перехвата в категории мощности 100 кВт и радиусом действия 10 км. Она должна стать первым (низшим) эшелоном израильской многоуровневой системы ПРО, включающей в себя системы ПРО «Железный купол» (ЖК), «Праща Давида», «Хец-2» (в будущем «Хец-4») и «Хец-3». Планируется, что в течение 2 лет первая система «Маген Ор» будет развернута у границ Сектора Газы, перекрыв мёртвую зону ЖК (4.5 км). Ещё одно назначение «Маген Ор» – резко удешевить стоимость перехватов по сравнению с ЖК. «Маген Ор» сможет перехватывать как баллистические угрозы (т.е. ракеты и миномётные мины), так и аэродинамические (мультикоптеры и БПЛА).

Гендиректор «Рафаэль» генерал-майор (рез.) Йоав Хар-Эфен сказал: «Это соглашение о стратегическом сотрудничестве является дополнительным преимуществом для ‘Рафаэль’. Соглашение расширит портфель возможностей и опций, которые компания может совместно предложить множеству клиентов».