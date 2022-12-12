Ердоган попередив Грецію, що турецькі ракети можуть досягти Афін

Туреччина попередила Грецію, що ракета може влучити в грецьку столицю, якщо «ви не будете зберігати спокій», ще більше посиливши свою риторику проти Афін.

Про це пише Politico, повідомляє «Європейська правда».

«Зараз ми почали виробляти власні ракети», — заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час виступу в неділю в Самсуні, на півночі Туреччини.

«Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви говорите «Тайфун», греки лякаються і кажуть: «Вона вдарить по Афінах». Ну, звичайно ж, вдарить».

«Tayfun» — це балістична ракета малої дальності, розроблена Туреччиною. Ракета, яка була випробувана в жовтні над Чорним морем і вразила ціль на відстані близько 560 кілометрів, що більш ніж удвічі перевищує дальність нинішніх ракет в арсеналі Туреччини.

«Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння) звідси і звідти, від Америки до островів, така країна, як Туреччина, не буде стороннім спостерігачем. Вона повинна щось зробити», — додав Ердоган.

Туреччина посилила свою риторику проти Греції в останні місяці на тлі того, що Анкара вважає зростаючим нарощуванням військового потенціалу на грецьких островах в Егейському морі, близько до турецького узбережжя.