Білорусь уже навряд чи вторгнеться в Україну – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) переконаний, що вторгнення білоруської армії в Україну надзвичайно малоймовірне.

В інституті вважають, що тиск Кремля на Білорусь з метою підтримки російської агресії в Україні є частиною довгострокових зусиль, спрямованих на закріплення подальшого контролю над Білоруссю.

У звіті ISW наголошується, що Кремль посилив тиск на Олександра Лукашенка задля формалізації інтеграції Білорусі до Союзної держави після білоруських протестів 2020 і 2021 роках. Зокрема, Росія прагнула створити постійне військове базування в Білорусі та встановити прямий контроль над білоруськими військовими, а також регулярно намагалася використати свій вплив на білоруську безпеку та військові справи, щоб чинити тиск на Білорусь для підтримки її вторгнення в Україну.

За оцінками ISW, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся з Лукашенком 3 грудня для подальшого зміцнення двосторонніх зв’язків у сфері безпеки, ймовірно, в контексті російсько-білоруської Союзної держави.

Аналітики інституту вважають, що Білорусь уже навряд чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку в країні. ISW раніше оцінював, що Лукашенко не має наміру вступати у війну в Україні через можливість відновлення внутрішніх заворушень, якщо його апарат безпеки ослабне через участь у війні в Україні. Аналітики зазначили, що у 2020 і 2021 роках Лукашенко покладався на елементи білоруських збройних сил як на додаток до білоруських служб безпеки для придушення народних протестів проти його правління.

«Залучення значної частини цього апарату безпеки у війні в Україні, ймовірно, зробить Лукашенка вразливим до нових заворушень та спротиву. Лукашенко також, ймовірно, усвідомлює, що вторгнення в Україну підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки стане очевидно, що зусилля Росії щодо забезпечення повного контролю над Білоруссю увінчалися успіхом», – наголосили аналітики.