Байден поговорил по телефону с Зеленским

Президент Джо Байден во время телефонного разговора 11 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что укрепление противовоздушной обороны Украины является приоритетным направлением в предоставлении оборонной помощи, отмечено в распространенном заявлении Белого дома.

Байден приветствовал приверженность президента Украины справедливому миру на основе фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН.

Зеленский сказал, что, во время разговора с президентом Байденом поблагодарил его за «беспрецедентную» помощь, предоставленную Украине после вторжения российских войск в феврале 2022 года.

«Я поблагодарил (Байдена) за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине», — написал Зеленский в своем официальном канале в Telegram. — Эта помощь не только способствует нашим успехам на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики. Мы также ценим помощь, которую оказывают США для восстановления энергосистемы Украины».

С октября 2022 года российские войска систематически подвергают энергосистему Украины ракетным атакам и ударам беспилотников, что становится к отключению электричества для миллионов мирных жителей зимой.