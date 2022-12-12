Напруга між Косовом і Сербією: в МЗС порадили українцям утриматись від поїздок до регіону Білорусь уже навряд чи вторгнеться в Україну – ISW » Алюминиевый профиль для LED-ленты — виды и особенности монтажа Для декоративного или основного освещения часто используют LED-ленты. Они дают свет, приближенный к естественному, не мерцают и имеют продолжительный срок эксплуатации. Однако крепить узкую полоску ленты неудобно, к тому же при этом существует вероятность повреждения хрупких проводников. Для упрощения ее установки используют алюминиевый профиль для LED-ленты. Также такую конструкцию для монтажа называют светодиодным профилем. Почему использование светодиодного профиля обязательно? Алюминиевый профиль для светодиодной ленты выполняет три основные функции: Крепление. Использование разных видов изделия дает возможность монтировать светодиодный источник освещения на любых поверхностях.

Охлаждение. Алюминий хорошо проводит и отдает тепло. Это позволяет забирать излишки последнего от работы ламп и отводить его в окружающее пространство. Так можно продлить срок работы диодов, чтобы они не перегревались и не теряли яркость.

Защита. В сочетании с рассеивающими коробами профиль создает защиту ленты от механических повреждений и воздействия внешних факторов — влаги, пыли и т.д. Экономия на этом элементе ведет к усложнению монтажных работ, а также снижению срока службы источника света. Виды алюминиевого профиля и их применение Выбирают профиль для светодиодного освещения исходя из строения и характеристик, а также основания, на котором выполняется монтаж. Востребованными вариантами выступают: Угловые. Применяют для монтажа LED-ленты в углах конструкций, а также в основании предметов — шкафов, торгового оборудования, ниш. Угловые детали скрывают недочеты и неровности, которые характерны для стыков разных материалов и элементов постройки. Они создают качественное освещение под заданным углом, что в сочетании с рассеивателями исключает фактор раздражения для глаз.

Накладные. Подходят для всех ровных поверхностей, на которых могут крепиться клеем, двусторонним скотчем или саморезами в зависимости от основания. Дополнительно комплектуются крышкой, выполненной из матового или прозрачного поликарбоната. Тип рассеивателя задает сферу применения. Матовые подходят для создания декоративного освещения, поскольку свет получается приглушенным. Прозрачные — когда светильник выступает в качестве основного источника света. Для лучшей защиты торцевая часть корпуса закрыта заглушками. Форма профиля разная: круглая, прямоугольная, квадратная и т.д.

Вставной или врезной. Имеют Т-образную форму. Наличие выступов позволяет скрывать недостатки и неровности, которые бывают на краях материала, особенно в местах монтажа. Установка возможна в специально подготовленный паз. Часто монтируют в местах соединения двух деталей, например, плит гипсокартона или в точке перехода между разными материалами. В современных дизайнах, где часто сменяются фактуры и материалы, установка скрытого профиля возможна в местах переходов. Выбирать конкретный вид необходимо с учетом места установки, дизайна помещения и типа освещения — основное или декоративное. Как крепить алюминиевый профиль для светодиодной ленты? Способ крепления алюминиевого профиля под LED-подсветку определяется его видом и особенностями поверхности, на которую планируется монтаж. Однако в общем картина будет схожей для всех разновидностей: Определяем длину светодиодной ленты и в соответствии с этим подготавливаем профиль.

При установке врезного вида проводим разметку участка под вырезание желоба. По своим размерам он должен полностью соответствовать заготовке.

В месте установки определите точки начала и конца конструкции, точки под крепежные элементы. Для надежной фиксации крепежи располагайте на расстоянии 15-20 см.

Места фиксации просверлите, выбрав сверло с диаметром, соответствующим диаметру самореза или болта крепления.

Вырежьте профиль по заданным параметрам, после чего проделайте отверстия в необходимых точках. Дополнительно прозенкуйте отверстия, что позволит утопить элементы крепления в профиль, а значит более плотно смонтировать ленту.

Закрепите профиль с подложкой на подготовленном участке. Чтобы не задаваться вопросом, как согнуть алюминиевый профиль для светодиодной ленты при необходимости фигурной установки, выберите анодированные варианты. Они легко поддаются изгибанию в произвольные формы. Правильно выбранный и установленный алюминиевый профиль для LED-ленты обеспечивает безопасность и продолжительность эксплуатации такого освещения.