 
«  
  »

За відмову йти в атаку росіян розстрілюють на місці

Боєць батальйону «Свобода» Національної гвардії України Ярослав Лисенко розповів, що за відмову штурмувати українські позиції мобілізованих росіян розстрілюють на місці

Про це він повідомив в етері телеканалу «Еспресо»

«Можу підтвердити, що росіян ніхто не змушує йти в атаку на наші позиції. Є просто розстріл. Якщо хтось не хоче йти в таку, то дуже делікатно питаються і просять просто вийти зі строю. Наївні зеки та мобілізовані виходять, а далі їх просто розстрілюють на місці. Це нам вже розповідав не один полонений, які просто тремтять від страху», — розповів Лисенко.

Боєць батальйону «Свобода» розповів про випадки, коли мобілізовані росіяни використовували зброю проти своїх командирів.

«Більшість з мобілізованих росіян ще тижнів два-три тому були офісними працівниками. Тепер же вони холоднокровні вбивці та штурмовики. Вони не розуміють, як та чим, коли штурмова бригада повинна формуватись хоча б років три, а їх за кілька тижнів кидають на фронт. Тому от така ситуація. Тих, кого не розстріляли, беруть зброю і використовують її проти своїх же командирів» — додав він.

11 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  