За відмову йти в атаку росіян розстрілюють на місці

Про це він повідомив в етері телеканалу «Еспресо»

«Можу підтвердити, що росіян ніхто не змушує йти в атаку на наші позиції. Є просто розстріл. Якщо хтось не хоче йти в таку, то дуже делікатно питаються і просять просто вийти зі строю. Наївні зеки та мобілізовані виходять, а далі їх просто розстрілюють на місці. Це нам вже розповідав не один полонений, які просто тремтять від страху», — розповів Лисенко.

Боєць батальйону «Свобода» розповів про випадки, коли мобілізовані росіяни використовували зброю проти своїх командирів.

«Більшість з мобілізованих росіян ще тижнів два-три тому були офісними працівниками. Тепер же вони холоднокровні вбивці та штурмовики. Вони не розуміють, як та чим, коли штурмова бригада повинна формуватись хоча б років три, а їх за кілька тижнів кидають на фронт. Тому от така ситуація. Тих, кого не розстріляли, беруть зброю і використовують її проти своїх же командирів» — додав він.