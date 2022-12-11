Росіяни карають публічними побоями мешканців Луганщини, які відмовляються від мобілізації Після удару ЗСУ нарахували 150 поранених окупантів на Запоріжжі » США: военное сотрудничество России и Ирана становится глобальной угрозой Отношения России и Ирана превратились в полноценное оборонное партнерство, утверждают в администрации США. По информации Белого дома, две страны рассматривают возможность совместного производства боевых беспилотников. Об этом рассказал официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Москва и Тегеран оказывают друг другу беспрецедентную военную поддержку. В августе разведка США сообщила, что Тегеран начал поставлять Москве беспилотники-камикадзе для поражения целей в Украине. Поначалу стороны категорически отрицали эту информацию, но вскоре украинские территории и объекты начали подвергаться атакам иранских БПЛА «Шахед-31» и «Шахед-36». Правда, в Израиле, например, полагают, что тесное российско-иранское военное сотрудничество началось значительно раньше. В частности, многие израильские политики убеждены, что свою ядерную программу Иран разрабатывает с помощью российских технологий и специалистов. «Военный покровитель России» Сейчас речь идет о совместном производстве беспилотников-камикадзе, что, по словам Джона Кирби, нанесет значительный ущерб Украине, соседям Ирана по региону и всему международному сообществу. Накануне стало известно, что в отношении ряда россиян, имеющих отношение к сделке с Ираном, США вводят дополнительные санкции. По словам Кирби, в обмен на «Шахеды» Россия готова предоставить Ирану передовые военные компоненты, включая вертолеты и системы противовоздушной обороны. «Россия стремится сотрудничать с Ираном в таких областях, как разработка оружия и обучение [его использованию]. Иран стал главным военным покровителем России», — заявил Кирби. Он подчеркнул, что тысячи украинцев гибнут, а миллионы лишены электричества и тепла — в том числе и в результате действий Ирана. Международная реакция Позицию США поддержал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Он заявил, что Иран стал одним из главных военных партнеров России и что сближение Тегерана с Москвой угрожает глобальной безопасности. В результате «грязных сделок» с Тегераном Россия получила сотни беспилотников, напоминает Клеверли. «Взамен Россия предлагает иранскому режиму военно-техническую поддержку, что увеличит риск, который Тегеран представляет для наших партнеров на Ближнем Востоке и всей международной безопасности», — добавил глава Форин-офиса. По словам Клеверли, Великобритания разделяет опасения Вашингтона о том, что в ближайшие месяцы иранская поддержка российских войск лишь усилится, так как Москва испытывает нехватку оружия и баллистических ракет. Накануне британская разведка предупредила, что, судя по всему, недавно Россия получила очередную партию иранских дронов, так что после небольшого перерыва можно ожидать очередную волну атак на Украину с помощью БПЛА. В субботу о введении новых санкций также объявила Австралия. Они касаются 22 граждан Ирана, одного иранского предприятия и двух организаций, связанных с военными контрактами с Россией и подавлением антиправительственных протестов. «Поставка беспилотников в Россию свидетельствует о роли Ирана в дестабилизации глобальной безопасности. Этот санкционный список демонстрирует, что те, кто оказывает материальную поддержку России, столкнутся с последствиями», — так прокомментировала часть санкций, касающихся связей Москвы и Тегерана, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.