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Після удару ЗСУ нарахували 150 поранених окупантів на Запоріжжі

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російських окупантів, внаслідок якого поранені 150 вояк у Запорізькій області.

Джерело: Генштаб

Деталі: Підтверджено ураження району зосередження окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізькій області, до 150 загарбників отримали поранення, 50 з них доставлено до лікарні у Мелітополь.

Скільки вбитих – невідомо.

Окупанти тим часом обстріляли центр Горлівки з артилерії калібру 152 мм. Таким чином росіяни змушують людей переходити на віддалений режим роботи.

11 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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