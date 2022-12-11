Партизани взяли на себе відповідальність за підпал бази РФ в окупованому Криму

Партизанський рух «АТЕШ», який діє в окупованому Криму, взяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази.

Джерело: «АТЕШ» у Тelegram

Дослівно: «База мобілізованих армії РФ у смт. Радянське в українському Криму горить.

Наші агенти спрацювали як по нотах.

Ми довго працювали над цим «проєктом» і, звісно, у нас все вийшло.

Ми будемо продовжувати розвалювати армію РФ зсередини».

У повідомленні партизани уточнили, що внаслідок пожежі є жертви, список яких пообіцяли опублікувати.