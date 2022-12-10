За ніч 10 грудня Повітряні Сили збили 10 дронів-камікадзе

Підрозділи повітряного командування «Південь» збили 10 «шахедів», що атакували Херсонщину, Миколаївщину та Одещину, а ракетні війська та артилеристи ударили по 4 ворожих пунктах управління

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ та на телеграм-каналі Повітряних Сил ЗС України.

У ніч на 10 грудня військові РФ атакували Південь дронами-камікадзе «Shahed-136/131», виробленими в Ірані. Зазначається, що 10 із 15 ворожих БПЛА були збиті підрозділами Повітряних Сил над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Також у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ інформував, що за добу 9 грудня українські захисники ракетних військ та артилерії уразили 4 пункти управління та 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.