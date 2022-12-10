Уся Одеса без світла. Заживлено тільки критичну інфраструктуру

Після ворожих атак одесити не мають електропостачання, до міської мережі живлення під’єднана тільки критична інфраструктура
Про це 10 грудня 2022 року повідомила Одеська міська рада в телеграмі.
Через масштаб руйнувань, які завдали російські атаки Одещині, в обласному центрі до живлення під’єднана тільки критична інфраструктура: побутові абоненти наразі без світла.
За словами міського голови Геннадія Труханова, в Одесі є водопостачання та водовідведення. Працюють 11 районних котелень й більшість малих, лікарні й пологові будинки мають електроенергію й воду. Комунальні служби роблять в цілодобовому режимі.
Також для одеситів доступні всі Пункти незламності.
«Спеціалісти ДТЕК працюють для ліквідації ушкоджень. Ситуація важка, але контрольована», — зауважив Труханов.
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