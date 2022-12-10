США ввели персональні санкції проти одіозного судді Вовка

США офіційно ввели персональні санкції проти голови окружного адміністративного суду міста Києва Павлв Вовка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Державного департаменту США.

Зазначається, що з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією та напередодні Міжнародного дня прав людини Сполучені Штати вживають наступних заходів для сприяння відповідальності за корупцію та порушення прав людини в усьому світі.

Від України в цьому списку тільки одна особа — Павло Вовк.

«Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк (Вовк). Відповідно до розділу 7031(c), Державний департамент зареєстрував Вовка за вимагання хабара в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси. У рамках цієї дії також позначаються двоє найближчих родичів», — підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо 17 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб. У цій справі «плівок Вовка» фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екс-керівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати.

За версією слідства, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з липня 2020 року, після передачі матеріалів справи з Офісу Генерального прокурора.

У березні 2021 року детективи НАБУ завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення. Так, обсяг задокументованих аудіозаписів з кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин. Крім того, враховуючи, затягування стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду для них було встановлено строк ознайомлення з матеріалами до 15.06.2022 включно.