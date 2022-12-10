США неформально схвалили удари України всередині РФ

Пентагон дав мовчазну згоду на далекобійні удари України по цілях на території Росії після численних ракетних ударів президента Путіна щодо критичної інфраструктури Києва.

Про це пише британське видання The Times з посиланням на джерела у міністерства оборони США, повідомляє «Європейська правда».

У публікації відзначається, що з того часу, як у жовтні РФ почала регулярні атаки проти цивільного населення України, Пентагон переглянув свою оцінку загрози війні в Україні. Тепер вона включає нові міркування щодо того, чи можуть постачання зброї Києву призвести до військової конфронтації між Росією та НАТО. Тепер Вашингтон більш схильний постачати Києву далекобійнішу зброю, пише видання.

«Ми все ще використовуємо ті ж ескалаційні розрахунки, але страх перед ескалацією змінився від самого початку. Зараз все по-іншому. Це тому, що розрахунки війни змінилися внаслідок страждань та жорстокості, яких зазнають українці через росіян», — зазначило виданню джерело в оборонному відомстві США.

Вашингтон тепер менше переймається тим, що нові удари зброєю далекого радіусу дії по території Росії можуть призвести до драматичної ескалації. Досі всі удари Москви у відповідь були пов’язані зі звичайними ракетними ударами по цивільних об’єктах.

Раніше Пентагон побоювався атак України проти Росії, бо боявся, що Кремль відповість або тактичною ядерною зброєю, або вдарить по сусідніх країнах НАТО.

Водночас, Вашингтон не хоче, щоб було видно, що Київ публічно отримав «зелене світло» щодо атак по російській території. Позицію Вашингтона цього тижня озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він сказав, що «ми не заохочували і не дозволяли українцям завдавати ударів усередині Росії».