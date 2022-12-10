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Российские активисты в США помогают Украине, вызывая гнев Москвы

Руководители организации «Русская Америка за демократию в России» рассказали «Голосу Америки» о своей деятельности

В конце ноября наиболее активные критики Запада в Государственной думе России, организовавшие несколько лет назад «Комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России», сделали заявление: по словам председателя комиссии, депутата Василия Пискарева, этот орган «завершил расследование в отношении 30 иностранных НПО и других структур из 16 недружественных стран, которые предлагается признать нежелательными».

Среди групп гражданских активистов, объединяющих выходцев из России за ее границами, которые оказались так неугодны думцам – организация Russian America For Democracy In Russia («Русская Америка за демократию в России»). Депутаты включили ее в список организаций, которые, по их мнению, «ранее специализировались на провоцировании беспорядков и сепаратизма в России, вмешательстве в выборы и пропаганде наркотиков, вовлечении подростков в деструктивную деятельность, использовании разных технологий по дискредитации России, а с февраля текущего года активно включились в антироссийскую деятельность в контексте проведения специальной военной операции на Украине».

10 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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