Німецька компанія отримала замовлення на два ЗРК Skynex для України

Про це повідомляє Handelsblatt.

Зазначається, що німецький збройовий концерн Rheinmetall підтвердив замовлення, але не назвав країну-одержувача. За інформацією видання з урядових кіл, це Україна. Постачання систем заплановане на початок 2024 року.

Відомо, що Skynex — ППО малого радіуса дії. Використовує 35-мм програмовані боєприпаси Ahead, які гармата Oerlikon Mk3 вистрілює зі швидкістю 1000 пострілів за хвилину на ефективну дальність у 4 кілометри. Система Skynex використовує 35-мм боєприпаси для роботи по безпілотниках або крилатих ракетах.

Гарматний модуль має радар стеження з автономним пошуком цілі. Системою можна керувати дистанційно. На відміну від зенітних самохідних установок Gepard, які Україна вже отримала від Німеччини, Skynex є новою розробкою.

Rheinmetall оцінює вартість двох зенітно-ракетних батарей у 182 мільйони євро. Крім того, ще близько 12 мільйонів євро буде витрачено на вантажні автомобілі. За інформацією джерел Handelsblatt, ці витрати будуть покриті урядом Німеччини; наразі там вивчають, за якою статтею бюджету можна було б використати ці кошти.