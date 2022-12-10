Белый дом: новый пакет помощи Украине укрепит ее ПВО

В то время как Россия продолжает вести жестокую войну против народа Украины, администрация Байдена-Харрис готовит новый пакет помощи в области безопасности на сумму в 275 млн. долларов с целью помочь Украине защититься от российской агрессии. Об этом заявила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

«Этот пакет, – уточнила Жан-Пьер, – предоставит Украине новые силы и средства для укрепления ее противовоздушной обороны и противостояния угрозам в виде иранских беспилотников, которые Россия использует для атак на критически важную инфраструктуру Украины и для убийства украинских гражданских лиц. Объявленный сегодня пакет также включает критически важное оборудование, которое Украина использует столь эффективно для обороны на поле боя, включая дополнительные боеприпасы для комплексов HIMARS и украинской артиллерии».

Ранее Министерство обороны США опубликовало полный список вооружения и оборудования, которые вошли в новый пакет помощи Украине в области безопасности. В рамках нового пакета Киев получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, 80 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, оборудование для противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов, многоцелевые автомобили повышенной проходимости HMMWV, машины скорой помощи и медицинское оборудование, 150 электрических генераторов и походное снаряжение.

Далее Карин Жан-Пьер был задан вопрос об установлении максимального лимита на импортную цену за российскую нефть.

«Смотрите, эта цена зафиксирует скидку на российскую нефть, особенно в свете [цены] в сто долларов за баррель, которую они (власти РФ – ГА) получали лишь несколько месяцев назад, – отметила пресс-секретарь, – и эта скидка может корректироваться со временем, чтобы не дать России и дальше получать выгоду от этой войны. Это беспрецедентное действие, которое демонстрирует единство США, наших союзников и партнеров… Мы сосредоточены на том, чтобы ограничить возможности Путина извлекать прибыль из роста цен для финансирования его незаконной войны, и одновременно выступаем за стабильные мировые рынки энергоносителей. Речь не о том, быть или не быть российской нефти на рынке. Речь идет о введении ограничений на таком уровне, который дает России стимул для продолжения экспорта, и мы считаем, что она должна [продолжать экспортировать]».