ЗСУ поранили близько 240 окупантів, знищили 3 ворожих склади боєприпасів

Противник продовжує зазнавати втрат. У Генштабі підтверджують, що в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів на Запоріжжі близько 240 російських солдатів поранено

Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 9 грудня.

Так, 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими.

Також знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів.

Генштаб наголошує, що розгорнутий на базі «Токмацького протитуберкульозного диспансеру» шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.