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Во Франции презервативы для молодежи станут бесплатными с 2023 года

Во Франции презервативы для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет будут выдавать в аптеках бесплатно с 2023 года. Об этом президент Эммануэль Макрон рассказал в Twitter:

«Мы делаем маленькую революцию в области профилактики. Число заболеваний, передающихся половым путем, среди молодежи растет».

Эта мера будет дополнять другие. Так, с 2022 года женщинам моложе 25 лет бесплатно отпускают в аптеках контрацептивы, но в 2023 году это будет доступно всем женщинам в стране. Кроме того, те, кто моложе 26 лет, смогут бесплатно обследоваться на все ЗППП, а не только на ВИЧ.

9 декабря, 2022 | Category: Мир, Новости

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