В “Укренерго” повідомили, коли повернуться планові графіки відключення електроенергії

Вже за декілька днів Україна може перейти знову на планові графіки відключення світла. При цьому з відходом морозів поступово в енергосистемі відновлюються й генеруючі потужності.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький під час брифінгу.

Він наголосив, що Україна зможе зайти в планові графіки відключення електроенергії лише тоді, коли зможе зменшити дефіцит до тих величин, які дозволять кожні, наприклад, чотири години відключати світло.

“Проблема зменшення дефіциту пов’язана із відновленням генерувальних потужностей – це ТЕС, ГЕС. АЕС зараз працюють, підтримують систему”, – зауважив Кудрицький.

При цьому він розповів, що до війни українські АЕС забезпечували 50% потреб в електриці, і зараз десь так само.

Натомість, за словами Кудрицького, “виїхати” на самій атомній енергії Україна не може. “Не можемо лише нею покрити усі потреби України. Нам потрібні й інші види генерації, а вони ушкоджені”, – додав він.

Водночас в “Укренерго” переконані, що з відходом морозів поступово в енергосистемі відновлюються й генеруючі потужності.

“Також відновлюють роботу електростанції поступово і таким чином поступово обсяг потрібної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Я думаю за декілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводять обленерго”, – зазначив Кудрицький.