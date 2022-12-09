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Україна отримає $275 млн від США для посилення протиповітряної оборони

До України прийде ще 4 HIMARS
Про допомогу Україні на суму в $275 млн можуть оголосити 9 грудня, пакет передбачатиме посилення ППО та оборони проти безпілотників

Про це інформує Reuters.

Сполучені Штати готуються надіслати Україні пакет військової допомоги на суму в $275 млн. Зазначається, що в його межах в ЗСУ з’являться нові можливості уражати ворожі БПЛА, а також посилиться українська протиповітряна оборона.

За даними інформагентства, оголошення про пакет може відбутися в п’ятницю 9 грудня. Однак подробиці щодо переліку озброєння Reuters не змогло встановити.

Очікується, що Пентагон також включить до переліку ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS, 155-мм боєприпаси, військові машини Humvee і генератори.

«Представник Ради національної безпеки відмовився коментувати пакет допомоги. Вміст і розмір пакетів допомоги можуть змінюватися, поки їх не підпише президент», — зазначають в інформагентстві.

9 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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