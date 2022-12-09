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У Міноборони Британії схиляються до думки, що Росія вичерпала першу партію «шахедів»

Росія, ймовірно, вичерпала першу партію іранських безпілотників «Shahed-136» і вже отримала нову

Про це повідомило Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п’ятницю.

«Уперше за три тижні надійшли повідомлення про атаки наданими Іраном БПЛА. Ці події ще треба перевірити, але цілком імовірно, що Росія вичерпала свій попередній запас із кількохсот «Shahed-131″ і Shahed-136″ і тепер отримала поповнення», — ідеться в повідомленні.

У Міноборони Британії зазначають, що 6 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про 17 збитих безпілотників, зокрема 14 «шахедів», а 7 грудня українські чиновники повідомили про використання наданих Іраном БПЛА для ударів по Запорізькій і Дніпропетровській областях.

«Останнє повідомлення про збиті іранські «Shahed-136″ в Україні було 17 листопада 2022 року. Якщо це підтвердиться, цілком імовірно, що Росія відновила атаки за допомогою нещодавно доставлених систем БПЛА», — зазначили у британському оборонному відомстві.

9 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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