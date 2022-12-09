Шольц сподівається, що «Небесний щит» над Європою буде створено протягом п’яти років

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що європейську систему протиракетної та протиповітряної оборони «Небесний щит» буде створено за 5 років

Про це повідомляє пресслужба голови уряду.

Він нагадав, що у проєкті «Небесний щит», окрім Німеччини, погодились узяти участь іще 14 країн.

«Я сподіваюся, що захисний щит буде створено протягом наступних п’яти років. Зараз уряд спілкується з виробниками різних систем, аби підготувати конкретні рішення», — сказав Шольц.

За його словами, після нападу Росії на Україну Німеччина зміцнює свою обороноздатність.

«Напад Путіна на Україну є поворотним пунктом, я чітко сказав це 27 лютого. Як наслідок, ми зміцнюємо наші оборонні можливості. Німеччина постійно витрачатиме два відсотки свого економічного виробництва на Бундесвер. Ми створили спеціальний фонд у 100 мільярдів євро, щоби мати можливість здійснювати необхідні витрати», — сказав Шольц.