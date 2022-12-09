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Щонайменше три регіони: Укренерго назвало області з найгострішою ситуацією з електропостачанням

Нині одна з найгостріших ситуацій зі світло на Одещині, Херсонщині та в Харківській області. Загалом є проблеми з електропостачанням по всім країні

Про це інформує під час брифінгу в Медіацентрі голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Що стосується відновлення і складності ситуації, безумовно — це Одещина та Херсонщина.

Херсонщина, оскільки там фактично була знищена енергомережа і зараз відновлюється по частинах. Рівень замінування там за межами нашої уяви. Хоча наші енергетики багато чого бачили на тимчасово окупованих територіях, проте це нові виклики», — сказав Кудрицький.

Голова правління Укренерго наголосив, що в країні залишається дефіцит електроенергії, тобто кількість споживання світла більша ніж вироблення.

«Ускладнені роботи в Харківській, Донецькій області по відновленню як мережевих, так і об’єктів генерації. Іде відновлення і в інших регіонах, таких як Київщина та Львівщина. Але, безумовно на півдні, і певно, в Харківщині ситуація найгостріша», — додав Кудрицький.

Про дати виходу споживачів на планові графіки відключень світла поки не повідомляють.

  • Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко вважає, що Росії не вдасться реалізувати свої плани з повного відключення України від електроенергії.
  • Своєю чергою оператори зв’язку в Україні працюють над створенням резерву мінімум на 3 доби на випадок критичних перебоїв з електропостачанням. Радіо та телебачення також матимуть можливість працювати щонайменше 3 доби.
  • Мер Києва Віталій Кличко розповів, що якщо у місті повністю зникне вода, тепло та світло через обстріли РФ, частина населення буде змушена евакуюватися, оскільки жити в будинках буде неможливо через температуру.
  • Учора 8 грудня на Київщині також тривали екстрені відключення електроенергії.
  • 9 грудня на території столиці, а також Київської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Полтавської областей триватимуть екстрені відключення електроенергії.
9 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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