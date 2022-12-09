Щонайменше три регіони: Укренерго назвало області з найгострішою ситуацією з електропостачанням

Про це інформує під час брифінгу в Медіацентрі голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Що стосується відновлення і складності ситуації, безумовно — це Одещина та Херсонщина.

Херсонщина, оскільки там фактично була знищена енергомережа і зараз відновлюється по частинах. Рівень замінування там за межами нашої уяви. Хоча наші енергетики багато чого бачили на тимчасово окупованих територіях, проте це нові виклики», — сказав Кудрицький.

Голова правління Укренерго наголосив, що в країні залишається дефіцит електроенергії, тобто кількість споживання світла більша ніж вироблення.

«Ускладнені роботи в Харківській, Донецькій області по відновленню як мережевих, так і об’єктів генерації. Іде відновлення і в інших регіонах, таких як Київщина та Львівщина. Але, безумовно на півдні, і певно, в Харківщині ситуація найгостріша», — додав Кудрицький.

Про дати виходу споживачів на планові графіки відключень світла поки не повідомляють.