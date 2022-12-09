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РФ вивела ракетоносії з Чорного моря в пункти базування

У Чорному морі станом на ранок 9 грудня нема російських ракетоносіїв, але залишається 13 ворожих кораблів
Про це розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК «Південь» Наталя Гуменюк в етері Еспресо.

За її словами, у Чорному морі — шторм. Вороже корабельне угруповання постійно переформатовується.

«Наразі в Чорному морі перебуває 13 одиниць корабельного угруповання, але ракетоносіїв немає. Росіяни знову вивели їх у пункти базування. Цілком імовірно, щоб переспорядити», — наголосила Наталія Гуменюк.

Вона зауважила, що не лише масовані ракетні атаки загрожують Україні, але й поодинокі точкові удари, які періодично вчиняє РФ, зокрема з використанням підводних ракетоносіїв.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК «Південь» додала, що у зв’язку із цим треба бути обережними з повідомленнями про відновлення енергетичної інфраструктури в Україні, адже РФ може вдарити по ній знову.

9 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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