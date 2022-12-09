Кремль не відмовився від мети знищити Україну – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) простежив, що Кремль, незважаючи на різні заяви, все ще хоче реалізувати максималістські цілі у війні проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ризик російської ядерної ескалації наразі є низьким, частково підтвердивши попередні оцінки Інституту світової політики.

Кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, незважаючи на те, що речник Кремля Дмитро Пєсков вперше визнав, що нинішня територіальна мета Москви полягає в повному захопленні чотирьох частково окупованих українських областей.

Посилання Путіна на російську імперську історію 7 грудня та його нещодавні коментарі щодо ролі Росії як єдиної «гарантії українського суверенітету» є додатковими показниками того, що Кремль створює умови для затяжної війни, спрямованої на ліквідацію українського суверенітету.

Путін, можливо, намагається взяти під контроль спільноту військових блогерів, підриваючи довіру до неї та заохочуючи до самоцензури.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що бойові дії в Україні можуть активізуватися цієї зими, незважаючи на нещодавнє зниження темпів бойових дій з осені, частково підтвердивши оцінки та прогнози інституту.

Ключові висновки інституту: