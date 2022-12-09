«Клиентов нет из-за санкций». Цена российской нефти рухнула до $43

После введения европейского эмбарго рынок российской нефти в Балтийском море пережил инфаркт.

Цена Urals — основного сорта России, на который приходится 60% нефтяного экспорта, — рухнула до $43,72 за баррель. Столько, по данным Argus, стоили партии с отгрузкой из порта Приморска в среду, 7 декабря.

С начала ноября стоимость Urals обвалилась почти вдвое, а ее дисконт к североморскому сорту Brent превысил 40%, хотя месяц назад держался на уровнях чуть больше 20%. В результате ключевая российская марка торгуется на уровнях значительно ниже ценового потолка, который ввели страны G7. Они требуют, чтобы нефть стоила не дороже $60 за баррель, чтобы везущие ее танкеры могли получить страхование от западных компаний.

«Клиентов на Urals нет, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей на большие объемы», — говорит аналитик Argus Майкл Каролан (его цитирует Bloomberg).

Восточносибирская нефть ESPO, которая из Тихоокеанских портов уходит в Китай, стоит значительно дороже — $68,72 за баррель. Однако скидки и на нее растут: сейчас это $6 за баррель, хотя месяц назад было не больше $2.

Источники Reuters говорят, что тихоокеанская нефть также продается хуже: по состоянию на четверг остались нереализованными две партии с декабрьской отгрузкой. И скидки на них пришлось увеличить до $7-8.

Без оглядки на ценовой потолок российскую нефть покупают негосударственные китайские НПЗ, известные как «самовары». Но в борьбе за их внимание российским нефтяникам приходится конкурировать с контрабандными баррелями из Ирана, которые предлагаются со скидкой в $10.