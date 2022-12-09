Київщина не може перейти на стабілізаційні відключення електроенергії

Постраждала від ракетних обстрілів 5 грудня Київщина не може перейти на стабілізаційні графіки відключення електроенергії

Про це в ефірі телемарафону 8 грудня повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

«Київщина стабільно недоотримує 30% електроенергії. Наразі ми маємо лише 70% від потрібних потужностей. Це призводить до того, що більше третини області побутових споживачів у нас перебуває у постійному відключенні електроенергії. У нас є робоча група, яка працює над локальними містами, де немає більше 15 годин електроенергії. Ми разом із обленерго стараємося на це реагувати», — сказав він.

Чиновник зазначив, що в області є близько 2500 багатоповерхових будинків, які під’єднано до центрального теплопостачання. І коли довго немає світла, котельні охолоджуються. Разом із тим, за словами Кулеби, складною є ситуація в Українці, де взагалі зараз нема опалення. Туди намагаються дати більше електроенергії, аби компенсувати мешканцям відсутність тепла в батареях.

«Київська область дуже сильно постраждала від ракетних обстрілів. У нас серйозна нестача електроенергії в мережі. Це призводить до того, що ми не можемо поки, на жаль, вийти на планові відключення. Тобто зараз в області діють екстрені відключення електроенергії», — резюмував Кулеба.