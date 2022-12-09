Как проходит регистрация изобретения?

Если вы придумали изобретение, то вам крайне рекомендуется зарегистрировать права собственности на него. Иначе другие люди смогут использовать ваше изобретение в своих целях, а то и вовсе попытаться его украсть. Регистрация изобретения в Украине позволяет получить патент и официально закрепить авторские права на объект интеллектуальной собственности.

На что обратить внимание при подаче заявки на регистрацию?

Для того чтобы ваше изобретение было зарегистрировано, необходимо подать заявку в Укрпатент. Вы можете сделать это самостоятельно, однако стоит учитывать, что в таком случае вам придется подготовить документы и контролировать весь процесс.

Чтобы не тратить время, лучше обратиться в патентно-юридическое агентство, где специалисты проведут процедуру с учетом всех нововведений. После того как вы получите патент на изобретение, вы сможете свободно распоряжаться как самим объектом, так и правами на него.

Если ваш труд был создан по договору с заказчиком, и вы получили за это вознаграждение, тогда все права будут принадлежать заказчику. Заниматься вопросами по регистрации может как автор, заказчик, так и их представители.

Критерии патентоспособности изобретения

В Украине можно зарегистрировать изобретение, если:

Оно не имеет аналогов и представлено впервые в той или иной сфере. Оно имеет подтверждение своей работы на практике.

Получить патент можно:

на устройство, механизм;

продукт;

метод или способ, который ранее не был использован в той или иной сфере деятельности.

Для того чтобы получить патент на изобретение, необходимо пройти процедуру пошаговой регистрации:

для начала нужно подать заявку в Укрпатент. В обязательном порядке необходимо предоставить все существующие чертежи, а также схемы;

далее на втором этапе будет проведена экспертиза, где будет проверяться принцип работы изобретения, а также насколько его работа соответствует поданным чертежам и описанию;

после прохождения проверки, если нет никаких несоответствий, тогда выдается патент.

Регистрация изобретения в Wise Group

Нередко авторы того или иного изобретения могут столкнуться с проблемами при подаче документов при регистрации. Например, неправильно заполненное заявление или же подача не всех требуемых документов могут вызвать проблемы с регистрацией. Поэтому лучше обратиться к специалистам, которые занимаются данным видом деятельности профессионально.

Патентно-юридическое агентство Wise Group уже на протяжении 10 лет занимается регистрацией и защитой интеллектуальной собственности, в том числе и изобретений. Специалисты соберут все необходимые документы, вовремя подадут заявление в той форме, которая будет соответствовать всем нормам и правилам.