Художник Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня

Знаменитый британский художник, сохраняющий анонимность и известный как Бэнкси, стал почетными гражданином Ирпеня, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Александр Маркушин.
После деоккупации городов в Киевской области в некоторых из них на стенах разрушенных зданий появились семь граффити, по стилю напоминающих работы Бэнкси.
Художник подтвердил авторство публикацией фотографий работ в инстаграме. Из слов местных жителей можно сделать вывод, что Бэнкси работал не один, а с командой.
Одна из работ была выполнена в Ирпене. На ней изображена гимнастка, выступающая с лентой на краю зияющей дыры в стене городского здания.
«Таким образом [Бэнкси ]привлек внимание мирового сообщества к масштабам разрушений Ирпеня и увековечил своим творчеством историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения», — написал в сообщении Маркушин.
Ирпень — небольшой город в Киевской области, ставший одним из мест массового убийства мирных жителей российскими войсками.
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