Художник Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня

Знаменитый британский художник, сохраняющий анонимность и известный как Бэнкси, стал почетными гражданином Ирпеня, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Александр Маркушин.

После деоккупации городов в Киевской области в некоторых из них на стенах разрушенных зданий появились семь граффити, по стилю напоминающих работы Бэнкси.

Художник подтвердил авторство публикацией фотографий работ в инстаграме. Из слов местных жителей можно сделать вывод, что Бэнкси работал не один, а с командой.

Одна из работ была выполнена в Ирпене. На ней изображена гимнастка, выступающая с лентой на краю зияющей дыры в стене городского здания.

«Таким образом [Бэнкси ]привлек внимание мирового сообщества к масштабам разрушений Ирпеня и увековечил своим творчеством историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения», — написал в сообщении Маркушин.

Ирпень — небольшой город в Киевской области, ставший одним из мест массового убийства мирных жителей российскими войсками.