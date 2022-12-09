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До України за добу повернулося менше людей, аніж виїхало: ситуація на західному кордоні

Валізи
Упродовж минулої доби, 8 грудня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 66 тисяч людей та 20 тисяч транспортних засобів

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід».

Зокрема, з України минулої доби вибули 36 тисяч людей. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу 30 тисяч людей, з яких 27 тисяч – українці.

Також за добу оформлено 73 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Крім того, за спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 24 чоловіки. Одинадцять з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 13 затримані поза ними. Також через кордон не пропущено трьох чоловіків, документи яких викликали у прикордонників підозри.

9 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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