До України за добу повернулося менше людей, аніж виїхало: ситуація на західному кордоні

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід».

Зокрема, з України минулої доби вибули 36 тисяч людей. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу 30 тисяч людей, з яких 27 тисяч – українці.

Також за добу оформлено 73 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Крім того, за спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 24 чоловіки. Одинадцять з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 13 затримані поза ними. Також через кордон не пропущено трьох чоловіків, документи яких викликали у прикордонників підозри.