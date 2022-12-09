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Для лікарень України сформували п’ятиденний запас пального на випадок тривалих відключень електроенергії

Віктор ЛяшкоДля українських лікарень було сформовано запас пального альтернативних джерел енергопостачання, у разі тривалих відключень світла його вистачить на 5 днів

Про це інформував у телемарафоні міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Міністр зазначив, що плани з забезпечення лікарень України запасом пального з’явилися ще у вересні 2022 року, нині їх реалізували.

«Було прийняте рішення забезпечити у лікарнях, як мінімум, 5-денний запас пального для альтернативних джерел енергопостачання у лікарнях. Наразі цей запас сформований, і ми далі нарощуємо потужності, щоб ще більше розширити можливості працювати лікарням у автономному режимі», — повідомив Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров’я уточнив, що відповідальними за підтримку потрібного запасу відповідають сформовані оперативні штаби від департаментів охорони здоров’я облдержадміністрацій. А питання наявності пального в України вирішується та керується урядом.

«Зокрема є визначені і відповідальні органи, а саме — Мінекономіки, яке координує доставку пального в Україну. Тому у принципі, ми готові до потенційного можливого відключення електроенергії, щоб пройти цей період без кризових ситуацій», — наголосив він.

У зверненні до громадян очільник МОЗ заявив, що навіть під час тривалих відключень електроенергії аптеки працюють у закладах охорони здоров’я: пункти, які там знаходяться, підключені до дизель-генераторів закладів.

9 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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