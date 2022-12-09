Британія, Італія і Японія погодилися розробляти новітній бойовий літак

У Лондоні повідомили, що Велика Британія об’єднає зусилля з Італією і Японією для спільної розробки нового бойового літака винищувача.

Проект називають одним з найбільших західних військових розробок, що відбуватимуться без участі Сполучених Штатів на додаток до подібної спільної програми, яку окремо раніше оголосили Німеччина, Франція та Іспанія.

Нове покоління бойових літаків, яке ми розробляємо, захищатиме нас і наших союзників.

Створення, виробництво й обслуговування бойових літаків вимагає великих коштів і, наприклад, розробка найновішого американського винищувача F35 стала одним з найдорожчих проектів міністерства оборони США.

Британський уряд наголошує, що новий британсько-італійсько-японський літак має бути «сумісний з винищувачами інших партнерів по НАТО».

Західні країни зараз заявляють про більшу готовність докладати зусиль і виділяти коштів на військові цілі на тлі війни Росії проти України, а також з огляду на нарощування військової сили Китаєм і загрози застосування сили щодо Тайваню.

Долучення Японії до британсько-італійських намірів у Лондоні називають важливим досягненням.

У заяві британського уряду процитовано слова прем’єр-міністра Ріші Сунака про те, що «безпека Євроатлантичного і Тихоокеанського регіонів неподільна».

«Нове покоління бойових літаків, яке ми розробляємо, захищатиме нас і наших союзників по всьому світу», — заявив Ріші Сунак.

Урядовці кажуть, що новий проект, окрім військового значення, означатиме також великі економічні стимули, потенційно створивши тисячі робочих місць та нові експортні можливості.

Британсько-італійсько-японський винищувач може бути в небі 2035 року.

Згідно з агентством Reuters основою стане розроблений британцями проект літака Tempest із залученням японської програми F-X та італійської компанії Leonardo.

Британські ЗМІ пишуть, що той літак імовірно використовуватиме багато новітніх технологій включно зі штучним інтелектом, для допомоги пілоту у складних ситуаціях.