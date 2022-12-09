Британия и США вводят новые санкции против россиян. Основное внимание силовикам, причастным к пыткам

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли объявил в пятницу, что Лондон готовится ввести новые санкции в отношении ряда высокопоставленных россиян.

«Сегодня я объявлю о новых санкциях в отношении лиц в 11 странах, включая Иран, Россию, Мали и Никарагуа, виновных в пытках, сексуальном насилии и подавлении протестов», — заявил Клеверли.

Судя по всему, речь идет о силовых структурах указанных стран.

По словам главы Форин-офиса, Британия не может быть пассивным наблюдателем происходящего в мире. Олигархи и диктаторы должны бояться реакции Лондона на свои деяния, сказал он.

«Мы ударили по целым секторам российской экономики, обездвижив резервы российского центрального банка, не дав российским компаниям привлекать средства в лондонском Сити и сделав британские финансовые услуги недоступными для Кремля. Вместе с союзниками наши санкции подорвали способность России вести войну», — заявил Джеймс Клеверли в пятницу.

На данный момент британские санкции коснулись более 1200 физических лиц, включая по меньшей мере сто олигархов и их семьи. Их суммарное состояние оценивается в 140 млрд фунтов стерлингов.

США также собираются объявить в пятницу о введении новых санкций против России и Китая, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По предварительной информации, американские санкции будут направлены на то, чтобы помешать России использовать иранские беспилотники в войне против Украины.

А также коснутся сферы нарушений прав человека в России.