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Британия и Канада ввели санкции против нарушителей прав человека из РФ

Великобритания в преддверии Дня прав человека внесла в санкционные списки 30 физических лиц из разных стран мира, которых подозревают в причастности к нарушениям прав человека, коррупции и использовании сексуального насилия в ходе вооружённых конфликтов.

В списке есть несколько граждан России. Санкции против большей их части введены в соответствии с так называемым законом Магнитского — за масштабные нарушения прав человека. Это Валентин Опарин, следователь по делу украинских активистов Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые заявляли о применённых к ним пытках в аннексированном Крыму, офицеры ФСБ Андрей Тишенин и Артур Шамбазов, предположительно причастный к пыткам активиста Майдана Александра Костенко, а также Олег Ткаченко — прокурор на процессе по делу Сенцова.

Санкции также введены против полковника, коммандира 90-й танковой дивизии Рамиля Ибатуллина, за его роль в российском вооружённом вторжении в Украину.

В санкционном списке также представители властей Ирана, Никарагуа, Уганды, Южного Судана, обвиняемые в коррупции бизнесмены из Косово и Молдовы.

Российских граждан и юридических лиц в британских санкционных списках больше всего — около 1500. Подавляющее большинство включено в них после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Сегодня же о санкциях против 33 российских официальных лиц объявила Канада. Помимо прочего, их обвиняют в нарушениях прав граждан России, протестовавших против вторжения в Украину.

Ожидается, что Соединённые Штаты в пятницу также объявят о новых санкциях против нарушителей прав человека в соответствии с «Глобальным законом Магнитского».

  • Олег Сенцов — украинский кинорежиссёр и активист, был задержан в Крыму в 2014 вскоре после российской аннексии полуострова и осуждён к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. По тому же делу был осуждён анархист Александр Кольченко. Они были освобождены в 2019 году в результате обмена.
9 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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