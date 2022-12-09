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Болгарія узгодила перший пакет військової допомоги Україні, в ньому легке озброєння та боєприпаси

Болгарія направить Україні перший із початку повномасштабного вторгнення РФ пакет військової допомоги, до якого увійдуть легке озброєння та боєприпаси

Відповідне рішення схвалив парламент країни у п’ятницю, передає Reuters.

Як зазначає видання, Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які не надсилали допомогу після того, як дружня до Росії Соціалістична партія, партнер по коаліції в попередньому уряді, заблокувала попередню пропозицію в травні.

Список озброєнь є засекреченим, але за даними ЗМІ, яке посилається на болгарських урядовців, Софія надішле в основному легке озброєння та боєприпаси.

Тимчасовий міністр оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не може дозволити собі відправити зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва або винищувачі МІГ-19 і СУ-25.

«Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо системи С-300, а також літаки МІГ-29 чи СУ-25», – сказав чиновник.

9 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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