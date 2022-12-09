Блинкен: США готовы поддерживать «контакты» с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов поддерживать «контакты» с Россией для «продвижения национальных интересов», отметив освобождение российского торговца оружием Виктора Бута в рамках обмена заключенными, направленного на возвращение известной баскетболистки Бриттни Грайнер в США.

«Мы продемонстрировали, что, несмотря на, мягко говоря, трудности в отношениях в целом и несмотря на российскую агрессивную войну против Украины, мы можем работать по конкретным проблемам, по нашим интересам, чтобы понять, можем ли мы добиться прогресса», – заявил он в интервью американской телекомпании CBS.

«В этот раз мы пытались добиться возвращения американцев, которые несправедливо удерживаются в России. Есть и другие аспекты отношений, по которым мы продолжаем поддерживать контакты, например, по вопросам контроля над вооружениями, и мы будем продолжать это делать столько, сколько это будет необходимо для продвижения национальных интересов США», – пояснил он.