​​»Русский путч» для Германии — как планировался переворот в декабре

«Кто ж так перевороты планирует?» – так выглядит доминирующий нарратив, заданный из высоких кабинетов для отработки в массах темы раскрытия спецслужбами Германии разветвленной сети путчистов-неудачников. 7 декабря свыше 3000 полицейских и бойцов спецназа провели обыски сразу в 130 различных местах ФРГ, в т.ч. в домах, офисах, на складах – и произвели серию арестов. Ядро заговора включает около 52 человека.

Среди 25 уже задержанных лиц оказался Генрих Рейсс. По странному стечению обстоятельств данный персонаж – одногодка российского плешивого узурпатора. Однако в отличие от кремлёвского плебея из смердов немецкий путчист – самый настоящий князь, носящий имя Генриха ХIII. Он представляет побочную ветвь дворянского дома Рейссов из Тюрингии. Переломными моментами в истории данного дворянского гнезда, чье название, к слову, переводится как «русские», были два события. Первое из них – это отмена монархии в 1918 году и падение кайзеровской Германии. А второй удар был нанесен падением Третьего Рейха и приходом советских чекистов в Восточную Германию. Именно НКВД выкрало, а потом ликвидировало часть представителей дома, а ещё часть была взята под колпак и находилась под кураторством Штази, ПГУ КГБ и ГРУ. Вероятно, что Генрих Рейсс является агентом советско-российских спецслужб и даже мог быть на связи с питерским чекистом номер один.

Заговорщики, которые планировали вооруженным путем захватить центральные органы власти в Берлине, должны были провозгласить реставрацию монархии и восхождение на престол Генриха XIII. Опорой монархического правительства выступает крайне правая экстремистская группа Patriotische Union, которую ещё называют Der Rat или «Совет». С целью захвата власти рейхсбюргеры, которых около 20 тысяч, хотели спровоцировать в Германии хаос и гражданскую войну. Идеалом государственного устройства для них выступает монархический Германский Рейх образца 1871 года.

Заговор начался с ноября 2021 года. Хотя российская пропаганда подаёт срыв путча, как «оперетку» или «африканский путч», на самом деле подготовка к захвату шла крайне серьезно. Из первых материалов контртеррористической операции «Тень» известно про вербовку в ряды исполнителей переворота бывших и действующих бойцов Бундесвера и полиции. Они проходили системную боевую подготовку на стрельбищах. Через каналы, в том числе в Италии и Австрии, в руки экстремистов попало оружие и дорогостоящие телефоны Iridium, способные работать даже при отключении энергосети.

Штурмовые группы как минимум должны были ликвидировать федеральное правительство и канцлера Шольца. В планах путчистов кровавый сценарий рассматривался, как основной.

Дело рейхсбюргеров однозначно на долгое время определит контуры политических процессов в Германии. И впереди обнародование многих деталей, указывающих на российские корни задумки. Кроме, принца Генриха ХIII, который не только под контролем ГРУ/ФСБ, но ещё и дальний родственник Павла І, кумира действующего российского недоцарька, есть ещё привязки к Москве.

Помощницей монарха путчистов была россиянка Виталина Б., которая поддерживала связь с российским центром.

В путче участвовали фанаты России, в т.ч. экс-депутат пророссийской партии АдГ Биргит Мальзак-Винкельман. После переворота она должна была стать министром юстиции в правительстве Генриха XIII. Что характерно, боевики АдГ в период локдауна отрабатывали штурм правительственных зданий.

Важно указать на российские шаблоны, на которых был построен немецкий заговор. Российские спецслужбы применили в ходе подготовки путча рейхсбюргеров наработки своих подопечных из экстремистской группировки QAnon в США, которые в январе 2020 г. штурмовали Капитолий.

Ключевая роль РФ в попытке свержения немецкого правительства не вызывает сомнения. Особенно на фоне того, как яростно московские пропагандисты вопят: «Это не мы!», запуская в инфопространство детские отговорки.

Сито Сократа