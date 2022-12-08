Войска РФ завезли установки PCЗО «Град» на территорию ЗАЭС

По сообщению украинской энергетической компании «Энергоатом», российские военные завезли несколько реактивных систем залпового огня «Град» на оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

«Это оружие [установки «Град] захватчики разместили возле энергоблока № 6, рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше строили некоторые «защитные сооружения» в тайном режиме, нарушая все условия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Наиболее вероятная готовящаяся провокация — обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, этими установками «Град» непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь «прикрытием» энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива», — говорится в сообщении «Энергоатома», опубликованного в Tеlеgram-канале.

Украинские власти проинформировали об этом МАГАТЭ, призвав международное сообщество «создать зону безопасности внутри и вокруг Запорожской АЭС, путем ее полной демилитаризации и деоккупации».

В четверг российские войска атаковали с земли и с воздуха ряд населенных пунктов на востоке Украины. Ожесточенные бои шли по всей линии фронта в Донецкой области, утром в четверг российские танки обстреляли прифронтовой город Авдеевка, — сообщила представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

В Офисе президента Украины заявили, что в среду в стране погибли 11 мирных жителей и 17 получили ранения.

По словам украинских официальных лиц, российская артиллерия нанесла удар по городу Ямполь к северо-востоку от Славянска, во время раздачи гуманитарной помощи мирным жителям. В Курахово, примерно в 35 км к западу от Донецка, были повреждены здания в центре города, помимо рынка и автовокзала, — сообщили представители властей Украины.

Обстрелу подверглись более десяти городов и сел региона, в том числе город Бахмут, который остается под контролем ВСУ все время сначала войны, несмотря на цель объявленную цель Москвы — захватить весь аннексированный регион Донбасса, граничащий с Россией.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил украинскому телевидению, что Россия перебросила дополнительные войска в район города Лисичанска, чтобы попытаться захватить село Белогоровка. «Они стягивают все больше и больше резервов вокруг Белогоровки. Постоянные атаки», — сказал Гайдай.