В США собран последний «Боинг-747»

Спустя более чем полвека после запуска производства на заводе в штате Вашингтон собрали последний «Боинг-747».

За свою историю «Боинг-747» использовался как грузовой самолет, пассажирский лайнер, способный перевозить около 500 человек, и как самолет президента США.

Когда он дебютировал в 1969 году, это был самый большой коммерческий самолет в мире и первый с двумя проходами между креслами.

Последним заказчиком стала авиакомпания Atlas Air, заказавшая четыре грузовых самолета ранее в этом году.

Последний самолет выкатился из огромного ангара завода в Эверетте, штат Вашингтон, во вторник вечером.