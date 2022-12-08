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В США собран последний «Боинг-747»

Боинг-747

Он появился в конце 1960-х как самый крупный коммерческий самолет в мире

Спустя более чем полвека после запуска производства на заводе в штате Вашингтон собрали последний «Боинг-747».

За свою историю «Боинг-747» использовался как грузовой самолет, пассажирский лайнер, способный перевозить около 500 человек, и как самолет президента США.

Когда он дебютировал в 1969 году, это был самый большой коммерческий самолет в мире и первый с двумя проходами между креслами.

Последним заказчиком стала авиакомпания Atlas Air, заказавшая четыре грузовых самолета ранее в этом году.

Последний самолет выкатился из огромного ангара завода в Эверетте, штат Вашингтон, во вторник вечером.

8 декабря, 2022 | Category: Новости, США

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