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В Одесі горять трансформатори, не витримують перенавантаження після обстрілів

7 грудня в Одесі відновили електропостачання більшості споживачів, проте через перевантаження трансформатори виходять з ладу та горять

Про це повідомляє директор департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської ОВА Антон Шалигайло.

Увечері 7 грудня в Одесі вночі розпочали подавати електроенергію.

«Енергетики ДТЕК виконали підключення побутових споживачів Одеси та Одеського району. Ними проведена надзвичайна робота з відновлення енергосистеми міста після ракетного удару. Але фіксуються випадки перенавантаження мереж, що призводить до виходу з ладу — вимикачі, рубильники, автомати, є випадки горіння щитових на підстанціях», — розповів Шалигайло.

Повідомляється, що бригади працівників на місцях і лагодять електромережі. Електроенергію в домівки одеситів обіцяють повернуть в максимально короткі строки.

8 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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