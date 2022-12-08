Україна домагатиметься зниження «цінової стелі» на російську нафту до $30-35 за барель

Оптимальною ціною російської нафти є 30-35 доларів за барель, і Україна домагатиметься встановлення саме цієї «цінової стелі»

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба відомства.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. «Цінову стелю» встановлено на рівні $60 за барель.

За словами Свириденко, цього недостатньо.

«Це прийнятний та в цілому комфортний для Росії рівень обмеження цін, який мінімально вплине на доходи Росії від нафти, якщо порівнювати з попередніми роками. І, відповідно, на спроможності та бажанні РФ фінансувати надалі війну», — сказала чиновниця.

«Тому Україна працюватиме над тим, аби рівень обмеження цін був переглянутий нашими союзниками в бік зменшення у найкоротші терміни. Оптимальний рівень, який справді завдасть удару по нафтових доходах Росії, – 30-35 доларів за барель», — підкреслила вона.