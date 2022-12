Путін програв за всіма напрямками. Взимку з’явиться потенційна можливість для наступу, — Пентагон Нідерланди та Канада приєдналися до позову України у суді ООН щодо геноциду з боку РФ » TikTok рекламирует «ЧВК Вагнера» и сеет ненависть к Украине Аналитики NewsGuard обнаружили в соцсети TikTok сотни видеороликов, которые рекламируют «ЧВК Вагнера» и распространяют ненависть к Украине. NewsGuard считает, что видео ЧВК набрали около миллиарда просмотров. TikTok запрещает распространять материалы, подстрекающие к насилию и содержащие угрозы. Американский аналитический центр NewsGuard, специализирующийся на расследовании дезинформации в Интернете, утверждает, что китайская соцсеть TikTok разместила десятки видеороликов, прославляющих российскую группу наемников, известную как «ЧВК Вагнера». NewsGuard также обнаружил более 500 видеозаписей, не только оправдывающих российское вторжение, но и призывающих убивать украинцев. Согласно отчету, не менее пяти аккаунтов, распространявших подобные видео, давали ссылки на телеграм-каналы или страницы «ВКонтакте», где регулярно публиковались материалы, связанные с набором в ЧВК. Исследования NewsGuard показали, в общей сложности ролики ЧВК набрали около миллиарда просмотров. Мадлен Роше, главный редактор NewsGuard (Madeline Roache is the Managing Editor, NewsGuard) в интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» заявила следующее: «Важно отметить функции TikTokа. Там очень легко записать и загрузить видео, очень легко читать титры, а также использовать музыку. И мы обнаружили, что одна песню со словами о ненависти к Украине, которую распространяла пропаганда и тем самым демонизировала Украину, была использована в 500 видеороликах. Так что в этом смысле очень просто взять песню и очень быстро ее распространить. И мы обнаружили, что эти видео были просмотрены сотни тысяч, а иногда и миллионы раз, прежде чем они были фактически удалены платформой. И после того, как наш отчет был опубликован, почти все видео и хэштеги, которые мы цитировали, были удалены. Но, вы знаете, если вы зайдете на платформу сегодня, там все еще так много видео, есть новые хэштеги, которые набирают десятки миллионов просмотров». Tik Tok принадлежит китайской компании ByteDance. По заявлению NewsGuard, не менее 160 видеороликов на платформе «указывают на, демонстрируют или прославляют акты насилия» со стороны группы наемников «ЧВК Вагнера», основанной Евгением Пригожиным. Хотя правила социальной платформы запрещают публикацию такого подобного контента. Поэтому американские эксперты заявляют, что TikTok не следует своим правилам и предоставляет платформу для продвижения нарратива Москвы. «У TikTok есть возможность собирать биоцифровую информацию, если можно так сказать. Например, какое у вас выражения лица, когда вы смотрите видео, программа может собирать отпечатки ваших пальцев, когда вы прокручиваете страницу. Они могут использовать эту информацию для того, что мы называем анализом настроений, где они могут проанализировать, как вы себя чувствуете, когда видите тот или иной контент. Одна из самых больших проблем с TikTokом заключается в том, что его алгоритм прекрасно определяет, чего люди действительно хотят. И если вы собираетесь влиять на мнение людей, это очень мощный алгоритм, который может выяснить, что именно сводит людей с ума, что вызывает эмпатию, и тому подобное. Беспокойство вызывает то, что эти данные потенциально могут оказаться в руках иностранных компаний или противника. Мы знаем, что Россия и Китай, все время участвуют в том, что мы называем операциями влияния, еще их можно назвать психологическими операциями. И, по сути, они используют алгоритмы и расширяют определенный контент, который продвигает их политику. Во время вторжения России в Украину мы увидели, что Москва использовала как государственные СМИ, так и других лиц, связанных с правительством, для пропаганды антиукраинских настроений. Так что это активно происходит не только в TikToke, но и во всех соцсетях», — особо подчеркнул Майк Хорнинг (Mike Horning, associate professor of Multimedia Journalism, Virginia Tech) доцент факультета мультимедийной журналистики Virginia Tech. В августе 2020 года бывший президент Дональда Трамп подписал указ, запрещающий американцам иметь дело с китайской компанией ByteDance, владельцем приложения TikTok. Американские спецслужбы высказывали опасения, что китайское правительство использует приложение для сбора персональных данных американских граждан. В 2021 году Байден своим указом отменил ограничения. Сейчас администрация Байдена ведет переговоры с китайской компанией ByteDance относительно создания организации, которая бы занималась хранением данных пользователей TikToka, которые являются гражданами США, на серверах, находящихся на территории Соединенных Штатов. При этом эксперты подчеркивают, что в докладах нескольких разведслужб США, говорилось, что доступ китайского правительства к серверам TikTok может представлять угрозу безопасности Соединенных Штатов. Санджар Хамидов Журналист-международник с 20-летним стажем, военный корреспондент, оператор и продюсер. На «Голосе Америки» работает с 2015 года. Работал в Афганистане, Ираке, освещал антитеррористические операции и становление демократических институтов. На Кавказе был репортером на Второй чеченской войне. Основные направления деятельности – международная политика на Ближнем Востоке, в Центральной и Юго-Восточной Азии, a также американская внешняя политика и социальные проблемы.