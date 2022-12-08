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Ризик застосування Росією ядерної зброї проти України наразі зменшився

Олаф Шольц

Ризик використання Путіним ядерної зброї у війні проти України зменшився у відповідь на міжнародний тиск

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Reuters.

«Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. Як реакція на те, що міжнародне співтовариство позначило червону лінію», – сказав Шольц.

Він додав, що попри глибокі розбіжності, важливо, щоб діалог із Кремлем тривав.

Шольц сказав, що Путін повинен був зупинити війну, але після цього він буде готовий говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі, додавши, що це також пропонувалося до війни.

ВИдання пише, що захищаючи підтримку України з боку Німеччини, яка, на думку критиків у Києві та інших країнах Європи, була надто стриманою, Шольц заявив після Сполучених Штатів, що Німеччина була однією з найбільших прихильників України, включно з постачанням зброї.

«Ми робимо все можливе, щоб запобігти прямій війні між Росією та НАТО. Такий конфлікт мав би лише програшів – у всьому світі», – сказав він.

За словами лідера Німеччини, найбільша економіка Європи добре переживе зиму і залишиться сильною та успішною індустріальною нацією, оскільки вона зменшить свою залежність від російських енергоносіїв.

«Зараз ми приймаємо необхідні рішення, щоб стати незалежними в довгостроковій перспективі. Починаючи з 2045 року ми хочемо бути повністю кліматично нейтральними та виробляти нашу енергію повністю без природного газу, вугілля чи нафти», – сказав Шольц.

8 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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