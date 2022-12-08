Путін створює умови для затяжної війни в Україні – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що російський президент Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні.

Аналітики наголошують, що під час зустрічі з Радою з розвитку громадянського суспільства і прав людини Путін заявив, що так звана «спецоперація» в Україні може бути «тривалим процесом» і що захоплення нових територій є важливим результатом для Росії.

Експерти інституту зауважили, що на цій зустрічі Путін порівняв себе з російським царем Петром першим та зазначив, що Росія зараз контролює Азовське море, за яке боровся цар.

«Це посилання на російську імперську історію явно окреслює нинішні цілі Путіна в Україні, як відверто імперіалістичні та все ще максималістські. Путін налаштовує російську внутрішню аудиторію на затяжну, виснажливу війну в Україні, мета якої – завоювання нових українських територій», – йдеться у звіті ISW.

Аналітики інституту зазначили, що російський інформаційний простір позитивно відреагував на імперіалістичні заяви Путіна, які створюють додаткові умови для затягування війни.

У ISW також навели слова одного з російських блогерів, який порівняв Україну з Сирією, зазначивши, що російські війська почали відчувати перемоги на полі бою лише через роки після початку операції.