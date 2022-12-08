Під Бахмутом у РФ зменшилася перевага у зброї

Про це розповів боєць «Легіону Свободи» Нацгвардії Володимир Назаренко в етері Еспресо.

За його словами, на Бахмутському напрямку РФ щодня намагається штурмувати кожну позицію. Ворог не має тотальної переваги в артилерії й за допомогою техніки вогневого валу прагне знищити Бахмут, села та посадки.

«На даний момент співвідношення в артилерії — 1:5, 1:8, не так, як колись було 1:20, що їхня перевага була в одні ворота. Зараз вони хочуть компенсувати це великою кількістю живої сили, яку вони відправляють», — наголосив Володимир Назаренко.

Боєць «Легіону Свободи» зауважив, що росіяни переважно відправляють на бандитів, вагнерівців, яких випустили з в’язниці, але українські військові їх знищують