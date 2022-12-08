Нідерланди та Канада приєдналися до позову України у суді ООН щодо геноциду з боку РФ

Канада та Нідерланди подали до Міжнародного суду ООН спільну заяву про вступ до справи, що стосується звинувачення в геноциді згідно з Конвенцією про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (Україна проти Російської Федерації).

Про це йдеться в заяві суду, пише «Європейська правда».

«Відповідно до статті 63 Статуту, у тих випадках, коли виникає питання про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, крім тих, яких стосується справа, кожна з цих держав має право вступити в розгляд. У цьому випадку тлумачення, дане рішенням суду, буде однаково обов’язковим для них», — ідеться в заяві.

У своїй спільній декларації Канада та Нідерланди заявляють, що «беручи до уваги jus cogens (імперативна норма, — ред.) характер заборони геноциду та erga omnes partes (обов’язкові зобов’язання, — ред.) характер зобов’язань за Конвенцією про геноцид, усі Договірні сторони мають спільний інтерес у досягненні високих цілей Конвенції про геноцид», — ідеться в заяві.

Вони додають, що «з огляду на їхню спільну зацікавленість у досягненні високих цілей Конвенції, а також їхню подальшу зацікавленість у ній, Канада та Нідерланди вирішили втрутитися в цю справу, щоб викласти своє тлумачення відповідних положень Конвенції перед судом».

Також повідомляється, що Україні та Російській Федерації було запропоновано подати письмові зауваження щодо спільної заяви Канади та Нідерландів долучитися до справи.